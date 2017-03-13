В пятницу, 10 марта, в Государственную полицию поступила информация о том, что в Рожупской волости Ливанского крае в магазине мужчиной с маской на голове, угрожая продавщице ножом, забрал деньги из кассового аппарата.

Информация о происшествии поступила в Госполицию в 12:30. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, правоохранители начали розыск преступника.

Сотрудники криминального отдела Прейлского участка Латгальского регионального управления Госполиции оперативно выяснили личность грабителя и в сотрудничестве коллегами из Екабпилса в тот же день в пятницу в 21:40 задержали подозреваемого в Екабпилсе.

Подозреваемым оказался мужчина 1956 года рождения. В момент обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты различные вещественные доказательства, в том числе и часть украденных из магазина денег.

Полиция продолжает следствие. Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет.