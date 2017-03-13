Информация о происшествии поступила в Госполицию в 12:30. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, правоохранители начали розыск преступника.
Сотрудники криминального отдела Прейлского участка Латгальского регионального управления Госполиции оперативно выяснили личность грабителя и в сотрудничестве коллегами из Екабпилса в тот же день в пятницу в 21:40 задержали подозреваемого в Екабпилсе.
Подозреваемым оказался мужчина 1956 года рождения. В момент обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты различные вещественные доказательства, в том числе и часть украденных из магазина денег.
Полиция продолжает следствие. Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет.