В аэропорту "Рига" задержали гражданку России с фальшивыми документами

Foto: LETA Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 17 октября в международном аэропорту "Рига" была задержана 30-летняя гражданка России, которая пыталась отправиться в Лондон. При проверке оказалось, что она предъявила фальшивую Шенгенскую визу. В отношении россиянки начат уголовный процесс.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.