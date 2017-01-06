В аэропорту "Рига" задержан объявленный в розыск гражданин Латвии

Foto: Shutterstock По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 5 января в международном аэропорту "Рига" был задержан латвиец (!982 г.р.), прибывший рейсом из Амстердама. Как отмечают в ГПС, мужчина ранее был объявлен в розыск. Для дальнейших действий задержанного передали сотрудникам Госполиции.

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