В аэропорту "Рига" задержан объявленный в розыск гражданин Латвии

Foto: AFP/Scanpix По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 9 августа в международном аэропорту "Рига" был задержан мужчина 1990 г.р., который собирался отправиться в Лондон. В ГПС пояснили, что гражданин Латвии разыскивался полицией. Для дальнейших следственных действий он передан сотрудникам Государственной полиции.

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