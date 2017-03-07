В аэропорту "Рига" задержана объявленная в розыск гражданка Латвии

Foto: AFP/Scanpix В минувший понедельник в международном аэропорту "Рига" Была задержана 22-летняя гражданка Латвии, прибывшая рейсом из Ист–Мидлендса (Великобритания). Как отмечают в пресс-центре Государственной пограничной службы, молодая женщина разыскивалась полицией. Для дальнейших следственных действий ее передали полицейским.

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