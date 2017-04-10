Мужчину 1982 г.р. задержали в пункте пограничного контроля. В Ригу он прибыл рейсом из Москвы. Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в Государственную полицию.
В аэропорту задержан объявленный в розыск гражданин РФ
Foto: AFI
В воскресенье, 9 апреля, в аэропорту "Рига" пограничники задержали объявленного в розыск гражданина РФ, сообщили в Государственной пограничной службе.
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