В аэропорту задержан объявленный в розыск гражданин РФ

Foto: AFI В воскресенье, 9 апреля, в аэропорту "Рига" пограничники задержали объявленного в розыск гражданина РФ, сообщили в Государственной пограничной службе. Мужчину 1982 г.р. задержали в пункте пограничного контроля. В Ригу он прибыл рейсом из Москвы. Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в Государственную полицию.

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