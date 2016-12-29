В аэропорту задержаны объявленные в розыск граждане Латвии

Foto: F64 По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 28 декабря в международном аэропорту "Рига" были задержаны два гражданина Латвии, которые собирались вылетать в Лондон. Как отмечает ГПС, мужчины 1987 и 1989 г.р. разыскивались Госполицией. Для дальнейших следственных действий задержанные переданы полиции. Ведется следствие.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.