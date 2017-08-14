Вечером 9 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили сообщение из Агенскалнса, отправленное с мобильного приложения, в котором сообщалось о припаркованной на тротуаре автомобиле.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка констатировали, что на тротуаре оставлен Audi. Одновременно с полицейскими возле машины появилась женщина, которая представилась законной владелицей. В ходе проверки работники РМП выяснили, что 27-летняя женщина уже полгода находится в розыске как пропавшая без вести.

Владелица Audi рассказала, что она в разводе, однако супруги длительное время не могут решить вопрос об опеке над ребенком, поэтому она решила исчезнуть из поля зрения бывшего мужа. Теперь ей придется давать пояснения Госполиции.