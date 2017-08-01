Такси решили остановить для проверки. Водитель пояснил, что случайно забыл включить свет в плафоне на крыше авто. При этом от мужчины исходил запах алкоголя. На место происшествия была вызвана Дорожная полиция.
После вопросов о том, употреблял ли водитель алкоголь, мужчина стал проявлять агрессию и материться. Кроме того, в ожидании прибытия "дорожников" он попытался скрыться. В итоге ему пришлось надеть наручники и усадить в оперативный транспорт РМП.
Для дальнейших следственных действий водитель передан Госполиции.