Поздним вечером 31 июля при патрулировании Агенскалнса экипаж Рижской муниципальной полиции заметил таксиста, который ехал при этом без опознавательных знаков.

Такси решили остановить для проверки. Водитель пояснил, что случайно забыл включить свет в плафоне на крыше авто. При этом от мужчины исходил запах алкоголя. На место происшествия была вызвана Дорожная полиция.

После вопросов о том, употреблял ли водитель алкоголь, мужчина стал проявлять агрессию и материться. Кроме того, в ожидании прибытия "дорожников" он попытался скрыться. В итоге ему пришлось надеть наручники и усадить в оперативный транспорт РМП.

Для дальнейших следственных действий водитель передан Госполиции.