Прокуратура передала Алуксненскому районному суду уголовное дело против мужчины, из-за которого произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, сообщила представитель Генпрокуратуры Айга Эйдука.

Обвиняемый с целью вдыхания пропана регулярно отсоединял от газовой плиты гибкий шланг, а через некоторое время снова присоединял. Вечером 3 сентября 2016 года мужчина допустил слишком большую утечку газа, а затем щелкнул зажигалкой, и произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме, в результате чего были повреждены его конструкции.

По словам очевидцев, токсикомана выбросило взрывной волной из квартиры. Он получил ожоги и был госпитализирован. Из других квартир пришлось эвакуировать 33 человек. В доме появились трещины, и он стал небезопасен.