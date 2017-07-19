Мадонский участок полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 16 июля, в 17.45 в волости Марциенас Мадонскогго края, на 36-м км дороги Мадона — Плявиняс. По данным полиции, неизвестный водитель при маневре обгона выехал на встречную полосу, где в это время ехал VW. Чтобы избежать столкновения, 27-летний водитель съехал с проезжей части.

В ДТП пострадал водитель и его пассажиры: мужчины 1985 и 1991 г.р., а также девушка 2000 г.р. Все они были госпитализированы. Также в аварии сильно поврежден автомобиль.

Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 110, 64801717 или 64801713.