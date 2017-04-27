В автобусе "Москва — Рига" ехали армяне с фальшивыми визами

Foto: DELFI По данным пресс-центра Государственной пограничной службы, 26 апреля на КПП "Терехово" при проверке пассажиров, ехавших международным автобусом по маршруту "Москва-Рига", были установлены лица, пытавшиеся пересечь границу по фальшивым визам. Как отмечают в ГПС, у трех граждан Армении оказались фальшивые испанские визы. Визы признаны недействительными, иностранцы привлечены к административной ответственности и возвращены в Россию.

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