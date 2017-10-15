Всего за минувшие сутки бригады СНМП выезжали на 1164 вызова, 213 из которых были связаны с различными травмами и несчастными случаями.
В больницу доставлен младенец, проглотивший батарейку
Foto: LETA
В субботу медики "скорой" доставили в больницу семимесячного ребенка, который проглотил батарейку, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.
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