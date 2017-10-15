В больницу доставлен младенец, проглотивший батарейку

Foto: LETA В субботу медики "скорой" доставили в больницу семимесячного ребенка, который проглотил батарейку, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Всего за минувшие сутки бригады СНМП выезжали на 1164 вызова, 213 из которых были связаны с различными травмами и несчастными случаями.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.