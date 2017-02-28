Сотрудники Огрской краевой полиции задержали 26-летнюю женщину, которая в течение суток неоднократно сжигала в подъезде социального дома на ул. Индрану свою одежду.

Как отмечает портал Ogres Fakti, первый небольшой пожар ликвидировал охранник социального дома, после чего вызвал полицию. Однако пироманка заперлась в своей комнате и никому не открывала дверь. Стражи порядка предупредили нарушительницу, что в следующий раз на место происшествия приедут и медики. и спасатели.

Однако предупреждения не подействовали: уже через полчаса с этого же адреса пришел повторный вызов о поджоге вещей. Прибывшие спасатели вскрыли двери, и женщину передали под опеку медиков. Экипаж Госполиции сопроводил "скорую" до психоневрологической больницы в Риге.