Как отмечает программа Bez Tabu, мальчик отстает в развитии и растет под присмотром престарелой бабушки. В Елгавском сиростком суде не скрывают, что часто "гостят" в доме, где растет ребенок. Однако они полностью уверены, что родственница может позаботиться о внуке и обеспечить его всем необходимым. Забрать ребенка из семьи Сиротский суд не может, поскольку ему по состоянию здоровья должна быть обеспечена опека в семейном кругу.
Как отмечает KasJauns.lv, о том, что в семье царит нездоровая атмосфера, бдительные жители Елгавы сообщали в соответствующие органы еще весной. И вот в августе случилась беда: ребенка покусала принадлежащая семье собака.
В Елгавском управлении по социальным делам говорят, что от подобного ЧП никто не застрахован, но пообещали помочь в решении вопроса. В настоящее время ребенок все еще находится в больнице.