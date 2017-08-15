В Елгавскую больницу с укусами уха и затылка доставлен ребенок в возрасте 3 лет. Его мать занимается проституцией и злоупотребляет спиртным, опеку над ребенком взяла на себя 85-летняя бабушка. Социальные службы и сиротский суд знали о неблагополучной среде, в которой рос ребенок.

Как отмечает программа Bez Tabu, мальчик отстает в развитии и растет под присмотром престарелой бабушки. В Елгавском сиростком суде не скрывают, что часто "гостят" в доме, где растет ребенок. Однако они полностью уверены, что родственница может позаботиться о внуке и обеспечить его всем необходимым. Забрать ребенка из семьи Сиротский суд не может, поскольку ему по состоянию здоровья должна быть обеспечена опека в семейном кругу.

Как отмечает KasJauns.lv, о том, что в семье царит нездоровая атмосфера, бдительные жители Елгавы сообщали в соответствующие органы еще весной. И вот в августе случилась беда: ребенка покусала принадлежащая семье собака.

В Елгавском управлении по социальным делам говорят, что от подобного ЧП никто не застрахован, но пообещали помочь в решении вопроса. В настоящее время ребенок все еще находится в больнице.