В Детской клинической университетской больнице находится 13-летний мальчик с особыми потребностями, которого в Вентспилсе сексуально использовал отчим, сообщает Латвийское телевидение.

В передаче говорится, что случаи сексуального насилия, возможно, имели место в июне и июле нынешнего года. Раньше ребенок жил у бабушки в Риге, в этом году летние каникулы проводил в Вентспилсе у матери и ее супруга.

Сейчас 13-летний мальчик находится в больнице, ему проведены операции.

Председатель Вентспилсского сиротского суда Зайга Рудницка рассказал, что приемный отец ребенка находится под арестом. Возможно, он применял к мальчику физическое и сексуальное насилие.

"Надо сказать, волосы встают дыбом от того, что пришлось пережить этому ребенку", - пояснила Рудницка.

Она также добавила, что мать ребенка была глухонемой. "Поэтому были проблемы с общением, но она взяла с собой переводчика, который пришел к врачу", - пояснила Рудницка, добавив, что мать мальчика тоже ее супруг тоже избивал.

Полиция ведет расследование этого случая.