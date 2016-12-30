В больницу с места аварии доставлены водитель и сбитый пешеход

Foto: DELFI Aculiecinieks По данным Госполиции, вечером 29 декабря в волости Медуму Даугавпилсского края автомобиль Škoda Octavia совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Как сообщили в пресс-центре, в больницу доставлен и 36-летний водитель, и 40-летний прохожий. Начато следствие.

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