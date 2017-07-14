В центре Риги насмерть сбит 19-летний юноша

Foto: LETA По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в ночь на 14 июля в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Дзирнаву произошла трагическая авария: автомобиль BMW, которым управлял 20-летний мужчина, сбил юношу 1998 г.р. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия выясняются. Начат уголовный процесс.

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