Полиция просит откликнуться всех, кто располагает информацией относительно лиц, изображенных на фотографии. Возможно, эти молодые люди причастны к избиению хозяина собаки и краже животного, сообщили в Государственной полиции.

27 января в шесть часов утра в Риге, на улице Элизабетес, к парню, который гулял со своей собакой (аляскинский маламут, белого окраса с темными пятнами на спине) подошли двое неизвестных и начали разговор, который перерос в спор. Незнакомцы ударили хозяина собаки по лицу, схватили поводок и увели собаку. Преступление зафиксировали камеры видеоанблюдения.

Полиция начала уголовный процесс по статье "грабеж". За подобное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без.

В полиции призывают внимательно посмотреть на фотографию. Если вам знакомы эти молодые люди или вы знаете, где может находиться похищенная собака, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086223, 27093872 vai 110.