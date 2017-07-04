В минувший понедельник сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию, что на улице Кр. Барона на скамейке напротив Верманского парка спит мужчина.

Прибывшие на место полицейские разбудили 45-летнего мужчину, чтобы убедиться, не нуждается ли он в медицинской помощи. Тот объяснил, что присел на скамейку и хотел насладиться пейзажем, но уснул.

Во время проверки личных данных стражи порядка констатировали, что он объявлен в розыск. Мужчина задержан и доставлен в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.

Спустя несколько часов камеры Центра видеонаблюдения РМП засекли на ул. 13 Января компанию из трех человек, распивавших алкоголь.

Прибывшие на место полицейские встретили двух мужчин и одну женщину, все они извинились за причиненные неудобства и тут же выбросили алкоголь. Нарушители пояснили, что, ожидая автобус, решили выпить немного пива.

Во время проверки данных выяснилось, что один из мужчин объявлен в розыск. Сотрудники РМП связались с инициатором розыска, оказалось, что мужчину не нужно задерживать — просто следует ему передать повестку.