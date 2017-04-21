Так, в Земгале с подозрением на отравление ртутью в больницу был доставлен 18-месячный мальчик. Взрослые нашли его с разбитым ртутным термометром в руках.
Другой, четырехлетний, мальчик был доставлен в больницу в Земгале с подозрением на отравление лекарствами.
В том же крае трехмесячная девочка получила травму головы, упав со стола высотой около метра — и также была доставлена в больницу на "скорой".
В Латгале же с ожогами кожи в области живота в больницу был срочно доставлен почти что двухлетний мальчик — он случайно облился горячим кофе.