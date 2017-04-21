В минувшие сутки служба неотложной медицинской помощи в Латвии ответила на 1193 вызовов, 186 из которых были связаны с травмами и несчастными случаями. Страдали и дети.

Так, в Земгале с подозрением на отравление ртутью в больницу был доставлен 18-месячный мальчик. Взрослые нашли его с разбитым ртутным термометром в руках.

Другой, четырехлетний, мальчик был доставлен в больницу в Земгале с подозрением на отравление лекарствами.

В том же крае трехмесячная девочка получила травму головы, упав со стола высотой около метра — и также была доставлена в больницу на "скорой".

В Латгале же с ожогами кожи в области живота в больницу был срочно доставлен почти что двухлетний мальчик — он случайно облился горячим кофе.