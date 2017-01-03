В Дарзини два поезда столкнулись с автомобилем

Foto: DELFI Во вторник поздно вечером в Дарзини два поезда столкнулись с автомобилем, сообщает LETA со ссылкой на представителя Pasažieru vilciens Эгона Алерса. Движение поездов на участке между Саласпилсом и Ригой закрыто. В столкновении с автомобилем участвовали грузовой и пассажирский поезда. Обстоятельства аварии выясняются.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.