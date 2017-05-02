В Даугавпилсе горел дом: в дыму пожара погиб 56-летний мужчина

Foto: AFI По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший понедельник в Даугапилсе, на ул. Пиененю загорелся одноэтажный дом. Как отмечают в ГПСС, прибывшие на место происшествия спасатели констатировали сильное задымление. Как оказалось, в одной из комнаты горел диван, площадь пожара составила 3 квадратных метра. В результате возгорания погиб 56-летний мужчина.

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