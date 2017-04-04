В действиях главы Рижского регионального управления полиции (РРУП) Гунтарса Маркитанса, который спешно вышел на пенсию, констатированы нарушения. Речь идет о проверке его подопечных, остановивших автомобиль генерала, ехавший на служебной машине с превышением скорости. Правда, как отметили в РРУП, никакого дисциплинарного наказания генерал полиции не понесет.

Проверка, начатая в отношении Маркитанса после сюжета в программе Nekā personīga, была завершена в понедельник. Следователи Бюро внутреннего контроля Госполиции сообщили, что Маркитанс, являясь начальником РРУП, имел право проводить проверки и не согласовывать их с высшим руководством.

Однако, как указали в пресс-центре, проверка была проведена некорректно, т.к. согласно внутренним правилам Госполиции, лицо, имеющие право на проверки, не может инсценировать правонарушение, поскольку оно может послужить причиной несчастного случая. Кроме того о результатах проверки необходимо сообщать полицейским более высокого ранга.

Таким образом в действиях генерала Маркитанса констатированы нарушения внутренних правил Госполиции, однако, поскольку глава РРУП вышел на пенсию, нет оснований для того, чтобы наказывать его в дисциплинарном порядке.

В действиях полицейских, остановивших автомобиль Маркитанса, нарушений не констатировано.

Напомним, в январе 2017 года года Гунтарс Маркитанс был остановлен за превышение скорости на Бауском шоссе. Автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился генерал, ехал со скоростью более 130 км/час. Административный протокол на месте составлен не был. Маркитанс заявил, что ехал на служебном автомобиле и проверял, как сотрудники Дорожной полиции выполняют свои обязанности. После того, как его остановили, генерал упрекнул полицейских в неуважении, сел в свою машину и уехал.

Передача Nekā Personīgā телеканала TV3 сообщает, что Маркитанс "путался в показаниях". Сначала он говорил, что превысил скорость максимум на 5 км/час, затем утверждал, что проверял работу поста Дорожной полиции, свои действия ни с кем не согласовывал, а на спидометр не смотрел.

В разговоре с агентством LETA Маркитанс признал, что в январе превысил скорость, а свой уход на пенсию объяснил тем, что просто уже достаточно проработал в полиции и решил уступить место молодым. По его словам, когда он давал первые комментарии СМИ, то не знал о превышении скорости.

"Пресса все это преподносит несколько иначе, чем было в действительности", — сказал Маркитанс.