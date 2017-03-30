В ДТП на Таллиннской окружной дороге попала фура из Латвии

Foto: DELFI.ee На 27-м километре Таллиннской окружной дороги вечером 29 марта столкнулись два грузовика. Движение на месте происшествия было нарушено, потому что полиция на несколько часов закрыла движения в оба направления. Пресс-секретарь полиции Эстонии пояснил порталу Delfi, что в ДТП немного пострадал водитель одного грузовика, но травмы очень незначительные. Ведется следствие.

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