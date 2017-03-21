В ДТП на трассе А6 под Огре погиб 30-летний водитель

Foto: F64 В ночь на 21 марта в волости Огресгала по неизвестной причине с проезжей части съехал и перевернулся автомобиль Ford Galaxy, которым управлял водитель 1986 г.р. По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагической аварии.

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