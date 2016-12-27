В ДТП под Айнажи пострадали трое школьников

Foto: LETA По сообщению пресс-центра Госполиции, вечером 26 декабря в Салацгривском крае, на 4-м км дороги Айнажи — Матиши с дороги съехал и перевернулся на бок автомобиль BMW 320, которым управлял юноша 1997 г.р. В аварии пострадали пассажиры: юноши 199 и 2002 г.р., а также девочка 2002 г.р. Все пострадавшие госпитализированы. Начато расследование.

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