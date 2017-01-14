В субботу утром в аварии в Мадонском крае погибли две женщины. По данным Госполиции, причиной ДТП мог стать изношенный протектор на одном из колес автомобиля.

ДТП произошло в 10.40 в волости Сарканю, на 11-м километре шоссе Мадона-Гулбене. Легковой автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной. В результате аварии погибли две женщины - водитель автомобиля 1949 года рождения и пассажирка 1964 года рождения.

Госполиция предполагает, что авария могла произойти из-за того, что одно из колес машины было с изношенным протектором. Минимальная глубина протектора на зимних шинах должна составлять 4 мм, у попавшей в ДТП машины - 2,2 мм. Обстоятельства аварии уточняются.

Из-за погодных условий дороги во многих районах Латвии обледенели, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными и выбирать безопасную скорость и дистанцию.