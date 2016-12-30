В ДТП под Сигулдой пострадали водитель и пассажирка

Foto: Delfi lt Как отмечает пресс-служба Госполиции, 29 декабря, на дороге Сигулда — Вилдога — Лигатненская бумажная фабрика столкнулись Mitsubishi, которой управлял мужчина 1981 г.р., и Dodge, управляемый 51-летним водителем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка (1989 г.р.), находившиеся в салоне Mitsubishi. Оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

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