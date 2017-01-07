Вчера в Латвии зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, пострадали девять человек, в том числе пять пешеходов, сообщает Государственная полиция.

В Риге на ул. Экспорта мужчина 1978 г. рожд. на автомобиле "Ford Focus" врезался в стоящий "Audi", рядом с которым находился его водитель 1962 г. рожд. После аварии водитель "Audi" доставлен в больницу. На ул. Малиенас мужчина 1989 г. рожд. на автомобиле "BMW 325" сбил мальчика 2009 г. рожд. Пострадавший ребенок доставлен в больницу.

В Риге возле площади Земитанса женщина 1966 г. рожд. на автомобиле "Toyota" совершила наезд на девушку 1996 г. рожд., которая после аварии доставлена в больницу.

На ул. Бривибас гатве мужчина 1970 г. рожд. на автомобиле "VW Transporter" сбил пешехода 1987 г. рожд. Мужчина с травмами доставлен в больницу.