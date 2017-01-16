В ДТП пострадали водители и 10-летний школьник

Foto: Shutterstock По информации пресс-центра Госполиции, 15 января в Даугавпилсе, на ул. Даугавас столкнулись Opel Zafira, которым управлял мужчина 1991 г.р., и Opel Vectra, управляемый женщиной 1969 г.р. Как пояснили в полиции, в результате столкновения пострадали водители обоих транспортных средств, а также пассажиры: женщина 1960 г.р. и мальчик 2006 г.р. Все госпитализированы.

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