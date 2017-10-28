Четыре человека пострадали в ДТП в Курземе, три — в Латгале, по два — в Риге и ее окрестностях и в Земгале, один — в Видземе. В ДТП в Риге пострадали два пешехода.

За прошедшие сутки полиция задержала семерых автоводителей в состоянии алкогольного и троих — наркотического опьянения.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 237 протоколов. В Риге за это нарушение оштрафовано 58, в Видземе — 61, в Земгале — 55, в Курземе — 34, в Латгале — 29 автоводителей.

Всего за минувшие сутки полиция составила 538 протоколов о нарушении правил дорожного движения, около трети из них — в Риге и окрестностях столицы.