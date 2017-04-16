В ДТП в субботу пострадали восемь человек

LETA |





Foto: F64 В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции. Произошло 47 автоаварий, в том числе семь с пострадавшими. Трое пострадавших были пешеходами и велосипедистами.

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