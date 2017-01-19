В Елгаве из-за дефектов в здании закрыт торговый центр: проверка продолжается

В среду вечером в Елгаве по техническим причинам был эвакуирован расположенный в центре город торговый центр Pilsētas pasāža. Государственное бюро контроля за строительством и Государственная пожарно-спасательная служба ведут проверку, торговый центр будет закрыт и в четверг.

Посетители были эвакуированы после того, как около 18.30 на втором этаже здания на площади около 50 кв метров от пола начала отделяться плитка. Об этом со ссылкой на данные компании Marno J, владеющей центром, сообщает LETA.

"Было часов шесть вечера. После работы я как обычно зашла в "Максиму", которая находится в торговом центре Pilsētas pasāža, за продуктами. Набрав полную корзину я пошла к кассе. Вдруг начала выть сирена. Через какое-то время по-латышски и по-русски по громкоговорителю всех попросили срочно покинуть помещение. Девочки на кассах попросили оставлять корзины прямо на кассе и уходить. Паники не было. По торговому центру вверх вниз бегали охранники, видимо проверяли, на остался ли кто в магазине", - заявила порталу Delfi жительница Елгавы.

В целях безопасности было принято решение закрыть торговый центр до тех пор, пока эксперты и соответствующие учреждения не примут решение о том, что здание безопасно для посетителей. В четверг магазин также был закрыт, входы огорожены предупредительными лентами, а перед въездом на подземную парковку установлен автомобиль.

Foto: DELFI

Marno J не уточняет, были ли в здании проблемы и раньше. По сведениям агентства LETA, это не первый инцидент: через крышу в помещения текла вода, проблемы были и с электропроводкой. Между тем, согласно размещенной на сайте Государственного бюро контроля за строительством интерактивной карте, торговый центр Pilsētas pasāža ранее прошел проверку. Бюро оценило состояние здания как отличное или хорошее.

Командир елгавского отделения ГПСС Александр Корженевский в разговоре с LETA заявил, что вызов в магазин был получен только через 40 минут после того, как были обнаружены проблемы. Когда сотрудники ГПСС прибыли на место, эвакуация уже была завершена.

ГПСС проводила незапланированную проверку в торговом центре весной 2016 года. В ходе проверки были обнаружены отдельные недостатки и дано время на их исправление.