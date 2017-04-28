Для сравнения — в авариях с участием мотоциклов с объемом двигателя более 125 куб. см. травмы получили только 68% их водителей.

Это свидетельствует о том, что водители мотоциклов — более опытные и ответственнее подходят к выбору экипировки. Мопедами в Латвии могут управлять подростки в возрасте с 14 лет, а машинки с двигателями объемом 50 куб. см. зачастую способны разогнаться до 100 км/ч.

По данным CSDD, на начало 2017 года в Латвии были зарегистрированы почти 29,3 тыс. транспортных средств с объемом двигателя менее 125 куб. см.. За последние 10 лет их количество увеличилось в три раза.

Эксперты при этом напоминают, что полис обязательного страхования (ОСТА) в Латвии необходим и всем без исключения владельцам мотоциклов, мопедов и мотороллеров. Штраф за его отсутствие — от 30 до 55 евро и два штрафных пункта.