Государственная полиция задержала в Риге мужчину с больше чем миллионом нелегальных сигарет, сообщает агентство LETA.

В июле сотрудники управления борьбы организованной преступности вышли на след одного мужчины, который связан с оборотом нелегальных сигарет. 24 июля стражи правопорядка пришли в гараж подозреваемого (гараж расположен в микрорайоне Тейка).

В момент прибытия полицейских мужчина выезжал на своем автомобиле из гаража. Увидев полицию, мужчина вдруг выскочил из машины и бросился бежать, но был задержан. В гараже и автомобиле был найден 101 ящик с нелегальными сигаретами, из них примерно 2/3 — сигареты марки Premjer, а остальные — марки "Winston". Всего в ящиках находилось свыше миллиона сигарет белорусской акцизной марки.

Мужчина 1968 г.р. впервые попал поле зрения полиции. До заседания суда он отпущен из-под ареста. По информации полиции, нелегальные сигареты готовились к реализации в Риге. Ведется расследование.

Госполиция констатировала, что организованные преступные группировки все чаще предпочитают добывать средства, занимаясь нелегальной торговлей акцизными товарами, а не тяжкими преступлениями, отмечает начальник 1-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Райтис Калначс.

Связанные с нелегальным оборотом акцизных товаров преступления раскрываются каждый день. Борьба с этим преступлениями остается одним из приоритетов Госполиции, которая и дальше будет уделять ей усиленное внимание.

УБОП в сотрудничестве с Латгальским региональным управлением Госполиции и финансовой полицией Службы госдоходов за последние полгода пресекло деятельность трех нелегальных автозаправочных станций. Две из них действовали в Даугавпилсе, одна — в Риге. Было изъято 4780 литров горючего. За полгода УБОП конфисковало также более 17 тысяч литров спирта и более 510 тысяч негелегальных сигарет.