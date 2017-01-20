Телефон со вчерашнего вечера вне зоны доступа. По последней информации очевидцев, после выхода из микроавтобуса женщина поймала такси и уехала в сторону Бремена. При себе у нее был большой чемодан.
Ее приметы: рост 168 cm, плотного телосложения. Обычно носит очки. Была одета в укороченное черное пальто с капюшоном, черные брюки, обута в такого же цвета высокие сапоги.
Всех, кто, возможно, видел женщину в Германии по дороге в Латвию — в транспорте или на улице, просим откликнуться и срочно позвонить в полицию Латвии по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.