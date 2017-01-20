43-летняя жительница Латвии Елена Мешкова пропала без вести в Германии, недалеко от Бремена. 18 января 2017 года около 20ю40 она возвращалась из Германии домой в Латвию после месячного пребывания в этой стране и до сих пор домой не вернулась. Известно только, что Елена вышла из микроавтобуса недалеко от Бремена, затем следы затерялись.

Телефон со вчерашнего вечера вне зоны доступа. По последней информации очевидцев, после выхода из микроавтобуса женщина поймала такси и уехала в сторону Бремена. При себе у нее был большой чемодан.

Ее приметы: рост 168 cm, плотного телосложения. Обычно носит очки. Была одета в укороченное черное пальто с капюшоном, черные брюки, обута в такого же цвета высокие сапоги.

Всех, кто, возможно, видел женщину в Германии по дороге в Латвию — в транспорте или на улице, просим откликнуться и срочно позвонить в полицию Латвии по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.