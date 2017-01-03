В социальных сетях Янис тоже не появлялся: последнее посещение зафиксировано 16 декабря. Родные встревожились, потому что для Яниса так пропадать нехарактерно: до этого почти ежедневно он созванивался с близкими в Латвии.
По сведениям из посольства известно, что 29 октября Янис оформил паспорт, в котором указал местом жительства Олденбург. Планировал Рождество встретить в Ирландии у своего брата Августа, созванивался с ним 16 декабря. Но в результате билетов так и не купил, на звонки — ни телефонные, ни в Skype — не отвечает.
Всех, кто общался с Янисом Штейнертсом или видел его в последний месяц, просят срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22084084.