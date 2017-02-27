В Риге, в окрестностях Иманты стражи правопорядка задержали мужчину, который публично самоудовлетворялся около здания университета, сообщает агентство LETA со ссылкой на Полицию рижского самоуправления.

Инцидент случился 25 февраля. Полиция получила звонок из Иманты с сообщением о том, что около здания одного из вузов мужчина самоудовлетворяется сексуально.

Полицейские быстро прибыли на место событий и кварталом дальше заметили мужчину соответствующего описания. Затем подъехал второй экипаж полиции, который и оформил задержание. Мужчину доставили в дежурную часть и проверили на алкоголь, констатировав у него степень опьянения 2,5 промилле.

Задержанный — 43-летний мужчина — не стал отрицать, что самоудовлетворялся в публичном месте. По факту мелкого хулиганства на него наложен штраф в размере 120 евро, мужчине также надо копенсировать издержки на алкогольные проверки.