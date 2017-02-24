В минувший четверг в Госполицию поступило сообщение от жительницы Иманты, которая сообщила, что ее муж, возможно, сексуально растлевает 8-летнюю дочь. По подозрению в развратных действиях сексуального характера полиция в тот же день задержала мужчину 1978 г.р.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), 23 февраля на пульт дежурного поступил звонок от встревоженной женщины, которая заподозрила своего супруга в растлении маленькой дочери.

Заявительница сообщила, что, когда она включила компьютер, на экране появилась страница с детской порнографией. Женщина предположила, что смотреть ее мог супруг, а затем решила поговорить с дочкой и узнала, что отец ее гладит и трогает за интимные места.

Задержание подозреваемого провели сотрудники Курземского участка РРУП. Известно, что мужчина ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.