Цесисская полиция просит помощи в поисках 35-летнего Мариса Зариньша, который длительное время проживал в Ирландии, но перестал выходить на связь с близкими с 16 мая 2017 года.
Известно, что Марис Зариньш проживал в Килдере.
Информация просьба сообщать по телефонам: 110 или 64101202.
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