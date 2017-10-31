В Ирландии без вести пропал гражданин Латвии

Foto: Policija Цесисская полиция просит помощи в поисках 35-летнего Мариса Зариньша, который длительное время проживал в Ирландии, но перестал выходить на связь с близкими с 16 мая 2017 года. Известно, что Марис Зариньш проживал в Килдере. Информация просьба сообщать по телефонам: 110 или 64101202.

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