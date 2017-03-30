Ирландский суд признал 31-летнего гражданина Латвии Андриса Краузе виновным в убийстве в 2011 году своего соотечественника Юриса Булса. Краузе грозит пожизненное заключение.

Согласно обвинению, Краузе задушил 30-летнего Булса за то, что тот отказался отозвать свою жалобу на Краузе, поданную в полицию Ирландии.

Краузе свою вину в Центральном уголовном суде не признал, однако коллегия присяжных в составе 12 человек после пятичасового обсуждения единогласно решила, что он виновен. Процесс длился три недели. Приговор будет оглашен 26 апреля.

Труп Булса был найден в лесу на расстоянии примерно 10 км от Гленамади. По подозрению в его убийстве был задержан брат Андрея Краузе Сергей, который в 2013 году признал вину в непредумышленном убийстве и был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Андрей Краузе, считавшийся главным виновником, находился тогда в бегах. Задержан он был в Англии и выдан Латвии, которая разыскивала его за другие правонарушения.