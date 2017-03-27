В кабине припаркованного на остановке грузовика найдено тело водителя

Foto: DELFI По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 25 марта в волости Ужавас Вентспилсского края на автобусной остановке был замечен грузовой автомобиль Mercedes Benz. При проверке в кабине грузовика нашли тело 30-летнего мужчины. Обстоятельства и причины смерти водителя должна установить назначенная в рамках уголовного процесса экспертиза.

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