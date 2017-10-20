Клайпедская полиция задержала гражданина Латвии, которого подозревают в том, что он угнал автомобиль Mercedez Benz CLK и требовал за него выкуп.

Подозреваемый требовал за машину 2000 евро: 1000 за ключи и 1000 евро за сам автомобиль. Полиция сообщает, что в октябре полиция Клайпеды начала расследование по факту угона автомобиля Mercedes Benz CLK, за который позже потребовали выкуп в размере 2000 евро.

В ходе расследования выяснили, что проживающий в Литве гражданин Латвии (1964 г.р.) в одном из клайпедских баров украл у местного жителя (1990 г.р.) ключи от машины и угнал автомобиль. Потом он связался с владельцем авто и потребовал выкуп в размере 2000 евро.

В Паланге за 1000 евро он передал владельцу машины ключи, а еще за 1000 евро обещал показать, где находится автомобиль. Полиция устроила засаду и задержала подозреваемого. Во время задержания он выбросил 1000 евро, которые у него были.

Гражданину Латвии и его сожительнице (ее подозревают в том, что она могла помочь с организацией преступления), грозит уголовная ответственность в виде ареста или лишения свободы на срок до 6 лет.