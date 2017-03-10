Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 28 июля 2015 года на основании заявления родственников Матузелиса были начаты его поиски.
В январе 2017 года в распоряжение полиции попала информация о том, что, возможно, мужчина был убит. В рамках досудебного следствия были опрошены десятки свидетелей. В итоге 1 марта по подозрению в убийстве были задержаны женщины 1966 и 1991 г.р., а также мужчины 1967 и 1987 г.р. Свою вину в содеянном они уже признали.
Следствие продолжается.