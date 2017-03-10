В колодце найдено тело пропавшего без вести мужчины: его убили еще в 2015 году

Foto: Policija На прошлой неделе в Сканькалне (край Мазсалацас), в одном из колодцев было найдено тело 53-летнего жителя Лимбажи Вилниса Матузелиса (на фото) с признаками насильственной смерти. Напомним, с июня 2015 года мужчина числился пропавшим без вести. Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 28 июля 2015 года на основании заявления родственников Матузелиса были начаты его поиски. В январе 2017 года в распоряжение полиции попала информация о том, что, возможно, мужчина был убит. В рамках досудебного следствия были опрошены десятки свидетелей. В итоге 1 марта по подозрению в убийстве были задержаны женщины 1966 и 1991 г.р., а также мужчины 1967 и 1987 г.р. Свою вину в содеянном они уже признали. Следствие продолжается.

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