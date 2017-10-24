Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, по подозрению в преступлении задержаны мужчина 1967 г.р. и женщина 1985 г.р. По предварительной информации, компания распивала алкоголь, а затем между участниками застолья произошел конфликт. Следствие продолжается.