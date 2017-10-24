В квартире найдено тело мужчины со следами насильственной смерти

Foto: F64 Вечером 21 октября в Алуксне, в одной из квартир было обнаружено тело 59-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По данному факту был начат уголовный процесс. Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, по подозрению в преступлении задержаны мужчина 1967 г.р. и женщина 1985 г.р. По предварительной информации, компания распивала алкоголь, а затем между участниками застолья произошел конфликт. Следствие продолжается.

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