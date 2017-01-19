В понедельник 16 января сотрудники полиции прибыли по вызову в жилой дом в рижском микрорайоне Вецмилгравис. Мужчина не мог попасть в квартиру, где находились его жена с маленьким ребенком, сообщили в Госполиции.

Женщина, находившаяся в отпуске по уходу за полугодовалым ребенком, дверь в квартиру не открывала и на телефонные звонки не отвечала. Из-за двери раздавался детский плач.

На место вызвали медиков и спасателей. Когда начали взламывать дверь, женщина все же ее открыла. Выяснилось, что 38-летняя мать ребенка находилась в сильном алкогольном опьянении — почти 3 промилле. По ее словам, она просто заснула и ничего не слышала.

Что касается ребенка, медики констатировали, что он накормлен, одет, и в квартире есть все необходимое для малыша. Но учитывая, что нетрезвое состояние не совместимо с уходом за ребенком, стражи порядка временно поручили заботу о нем бабушке.

Начато административное делопроизводство. Родителям за такое нарушение грозит предупреждение или штраф до 140 евро. Семья раньше не попадала в поле зрения полиции.