В Латгалии мужчина не смог своими силами выбраться с необитаемого острова на озере, и ему потребовалась помощь спасателей.

По информации пресс-службы Государственной противопожарно-спасательной службы, вызов был получен 19 июля в 15:17. Сообщалось, что на острове на озере Золвас находится человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что мужчина оказался на необитаемом островке потому, что его надувная резиновая лодка дала течь. Спасатели на своей лодке добрались до острова и доставили мужчину на берег озера.

В целом за минувшие сутки, 19 июля, пожарно-спасательная служба получила 48 вызовов, из них 14 были связаны с тушением пожаров, 24 — со спасательными работами, а 10 оказались ложными.