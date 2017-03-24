С наступлением более сухой погоды в Латвии активизировались поджигатели сухой прошлогодней травы, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В четверг пожарным пришлось тушить 41 пожар, вызванный сжиганием сухой травы — это самое большое количество таких пожаров, зафиксированное за одни сутки.

Общая площадь, на которой горела сухая трава, составила 20,6 га. Самый большой пожар зарегистрирован в Екабпилсском крае, где сухая трава горела на площади в 14 га.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и административно наказуемо. Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за сжигание сухой травы предусмотрен денежный штраф — для физических лиц в размере от 280 до 700 евро, а за невыполнение мер по ведению хозяйства на земле и нескашивание травы — от 140 до 700 евро для физических и от 700 до 2900 евро для юридических лиц.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 58 пожаров. Расчеты ГПСС также 14 раз выезжали на спасательные работы.

С начала года в Латвии при пожарах пострадали 128, погибли 27 человек.