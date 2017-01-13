Сигналы о том, что в коммуникации между учреждениями и ведомствами, которые занимаются защитой и охраной детских прав в Латвии, есть проблемы, появились еще в 2008 году, когда во многих частях страны произошли трагедии, в результате которых погибли дети. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила глава Государственной инспекции по защите детских прав Илона Кронберга.

Именно в 2008 году страну потрясли истории, когда одного ребенка убили чайником, второго до смерти ошпарили кипятком, а в третьем случае новорожденного ребенка выкинули из окна.

"Ужасный год", — резюмировала Кронберга, добавив, что после этого начались дискуссии о сотрудничестве между структурами в защите детских прав, однако никаких конкретных решений с той поры так и не приняли.

Глава Госинспекции выразила надежду, что поворотным пунктом в этой сфере могут стать недавние трагедии в Резекне, где в огне пожара погибла оставленная одна на длительный срок 12-летняя девочка, и в Добеле, где скончались родители, один ребенок умер от голода, а трое других детей на неделю были брошены на произвол судьбы без еды и воды.

Кронберга считает, что в законе "О защите детских прав" есть много норм, которые носят чисто декларативный характер, именно поэтому нет и конкретного механизма их исполнения.

"Если мы исполняли даже те законы, которые уже написаны, очень много негативных ситуаций можно было бы избежать", — уверена глава Госинспекции по защите детских прав.